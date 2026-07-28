Pohodnik se je v Julijskih Alpah smrtno ponesrečil

V Julijskih Alpah se je v ponedeljek popoldne smrtno ponesrečil 70-letni državljan Nemčije. Na območju poti čez Prag je odšel na rob manjše grape - melišča in želel fotografirati, pri čemer je zdrsnil približno 30 metrov v globino in se udaril v glavo. Umrl je na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so navedli na kranjski policijski upravi, jih je Regijski center za obveščanje Kranj o nesreči v gorah obvestil v ponedeljek ob 16. uri. Pohodnik, ki je umrl zaradi hudih poškodb, je bil primerno opremljen.

Aktivirani so bili reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana in dežurna posadka Gorske reševalne zveze Slovenije s helikopterjem Slovenske policije, ki je pohodnika tudi prepeljala v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja in nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še navedli na Policijski upravi Kranj.