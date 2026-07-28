Zanima jo logopedija, a ne izključuje drugih zdravstvenih smeri

»Izhajam iz dvojezične družine, zato je zame uspešno opravljena matura na slovenskih višjih srednjih šolah veliko zadoščenje,» nam je zaupala Pamela Zammattio, doma iz Lonjerja, ki je s stotico in pohvalo maturirala na tržaškem Državnem izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana. Poudarila je, da je zelo zadovoljna z opravljeno učno potjo, saj je bil njen trud poplačan. »Bila sem prva na vrsti na ustnem izpitu, a sem ga vseeno dobro opravila,« je pojasnila in dodala, da svoj uspeh posveča staršem in babici, ki so jo pri študiju vedno podpirali.

Po njenem mnenju je pomembno, da te starši ne obremenjujejo s šolo. »Staršem sem najprej povedala, da sem maturo opravila z nižjo oceno. Vseeno so bili ponosni name. Šele potem sem jim zaupala, da sem izdelala s stotico,« je dodala v smehu.

Pamela Zammattio v svojem prostem času rada bere, igra karte in šah. Želela bi trenirati badminton, a se trenutno raje posveča pisanju poezije. Lani se je na literarnem natečaju Slovenskega kulturnega kluba iz Trsta uvrstila na prvo mesto v kategoriji poezija.

Pamela Zammattio je še neodločena pri izbiri univerzitetnega študija. »Zanima me logopedija, ampak ne izključujem tudi drugih zdravstvenih smeri,« nam je zaupala sedaj že bivša maturantka.