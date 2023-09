Na vhodu kampa žalila varnostnika in poškodovala zapornico

V soboto ob 22.34 so policisti v Luciji obravnavali kršitev javnega reda in miru ter kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. 43-letna voznica avtomobila iz Ljubljane je pripeljala do vhoda v kamp. Ko jo je varnostnik seznanil, da po 22. uri vstop z vozili v kamp ni dovoljen, ga je pričela žaliti. Za tem je iz vozila izstopil sopotnik, 47-letni moški iz Ljubljane, ki je prav tako žalil varnostnika, nato pa s silo telesa ukrivil zapornico na vhodu v kamp. Voznica je nato odpeljala do svoje parcele v kampu, kjer so policisti v nadaljevanju izvedli tudi postopek. 43-letna kršiteljica in 47-letni kršitelj sta se tudi v postopku s policisti nedostojno vedla. Zoper 43-letnico so policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, zoper 47-letnika pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi poškodovanja zapornice, izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.