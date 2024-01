Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Pavii pri Vidmu, kjer se je v tovarni poškodoval delavec, ki je padel z višine slabih dveh metrov. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v resnem zdravstvenem stanju, moški pa naj ne bi bil v življenjski nevarnosti.