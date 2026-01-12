Na Videmskem se je tovornjak za mešanje betona prevrnil na bok

Danes dopoldne je nekaj po 9. uri na pokrajinski cesti št. 60 na območju občine Martignacco na Videmskem tovornjak za mešanje betona zapeljal s ceste in se prevrnil na bok na njivi ob cestišču. Trenutno pristojni prometni nesreči še ne znajo pripisati vzroka. Na kraju so posredovali gasilci.

Ob prihodu so v sodelovanju z zdravstvenim osebjem službe 118 iz kabine rešili voznika tovornega vozila, ki je imel spodnje okončine ukleščene med pločevino. Moški je bil ves čas reševanja pri zavesti, po uspešnem reševanju so ga prepeljali v bolnišnico.