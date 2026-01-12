VREME
Ponedeljek, 12 januar 2026
Na Videmskem se je tovornjak za mešanje betona prevrnil na bok

Do prometne nesreče je danes okoli 9. ure prišlo na območju občine Martignacco. Voznika, ki je ostal ukleščen, so uspešno potegnili iz vozila

Spletno uredništvo |
Martignacco |
12. jan. 2026 | 11:28
    Na Videmskem se je tovornjak za mešanje betona prevrnil na bok
    Prevrnjen tovornjak za mešanje betona v občini Martignacco (GASILCI)
Danes dopoldne je nekaj po 9. uri na pokrajinski cesti št. 60 na območju občine Martignacco na Videmskem tovornjak za mešanje betona zapeljal s ceste in se prevrnil na bok na njivi ob cestišču. Trenutno pristojni prometni nesreči še ne znajo pripisati vzroka. Na kraju so posredovali gasilci.

Ob prihodu so v sodelovanju z zdravstvenim osebjem službe 118 iz kabine rešili voznika tovornega vozila, ki je imel spodnje okončine ukleščene med pločevino. Moški je bil ves čas reševanja pri zavesti, po uspešnem reševanju so ga prepeljali v bolnišnico.

