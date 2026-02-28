V gorah te dni beležijo visoke temperature in ne zmrzuje niti ponoči

Z okrepitvijo anticiklona so se v minulih dneh otoplili zlasti višji sloji ozračja. Temperature so se ob sončnem vremenu v smučarskih središčih FJK zvišale. Današnje najvišje vrednosti so bile povečini, z le redkimi izjemami, kot denimo v Plodnu, kjer so nastajali temperaturni obrati in je bilo hladneje, med +6 in +7 stopinj Celzija. Živo srebro pa se v gorskem svetu povečini ne spušča pod ničlo niti ponoči. Taka temperaturna slika se ponavlja že več dni, včeraj in v četrtek so povečini beležili še višje temperature.

V FJK je ob obilici nedavno zapadlega snega in visokih dnevnih temperaturah nevarnost proženja snežnih plazov zlasti v popoldanskih urah znatna, je zapisala v svojem poročilu civilna zaščita, ki priporoča posebno previdnost.