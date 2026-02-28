VREME
Sobota, 28 februar 2026
V gorah te dni beležijo visoke temperature in ne zmrzuje niti ponoči

V FJK je nevarnost proženja snežnih plazov zlasti v popoldanskih urah znatna

Darko Bradassi |
FJK |
28. feb. 2026 | 16:51
    Višarje danes popoldne malo pred 17. uro (SPLETNA KAMERA IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA)
Z okrepitvijo anticiklona so se v minulih dneh otoplili zlasti višji sloji ozračja. Temperature so se ob sončnem vremenu v smučarskih središčih FJK zvišale. Današnje najvišje vrednosti so bile povečini, z le redkimi izjemami, kot denimo v Plodnu, kjer so nastajali temperaturni obrati in je bilo hladneje, med +6 in +7 stopinj Celzija. Živo srebro pa se v gorskem svetu povečini ne spušča pod ničlo niti ponoči. Taka temperaturna slika se ponavlja že več dni, včeraj in v četrtek so povečini beležili še višje temperature.

V FJK je ob obilici nedavno zapadlega snega in visokih dnevnih temperaturah nevarnost proženja snežnih plazov zlasti v popoldanskih urah znatna, je zapisala v svojem poročilu civilna zaščita, ki priporoča posebno previdnost.

