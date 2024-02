Na Videmskem sta se poškodovala motorista

V Povolettu na Videmskem sta se včeraj ob 16. uri poškodovala motorist in sopotnica. Voznik je izgubil nadzor nad motorjem in sta padla ter obležala na cestišču. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom iz Čedada ter z reševalnim helikopterjem, na kraju pa se je ustavilo še mimoidoče reševalno vozilo, so jima nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Njuno zdravstveno stanje je bilo stabilno in sta bila vseskozi pri zavesti. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in varnostni organi