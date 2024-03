V Ronchisu na Videmskem je danes zjutraj umrl 83-letni voznik. Izgubil je nadzor nad svojim fiatom 500 in trčil v obcestni drog javne razsvetljave. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ga poskušali oživljati, toda so bila vsa njihova prizadevanja zaman. Zdravniki ne izključujejo možnosti, da mu je bila usodna slabost. Na kraju so bili tudi gasilci in lokalni policisti iz Latisane.