Na Vipavskem letos precej manj breskev

Aprilska pozeba je pobrala veliko sadja v Vipavski dolini. V Kmetijski zadrugi Vipava ocenjujejo, da bodo lahko ajdovskemu Fructalu v odkup ponudili le 20 do 30 ton breskev, medtem ko jih v normalnih letinah Fructal odkupi več kot 200 ton, je za STA povedal predsednik zadruge Aleš Kosovel.

Po zbranih informacijah med pridelovalci breskev bo letošnja letina zelo slaba. V ravninskem delu Vipavske doline so breskve skoraj v celoti pomrznile, nekaj sadja je ostalo le v sadovnjakih na obrobju Vipavske doline in v višjih legah Goriških Brd. Kosovel je povedal, da bodo napovedane količine letos ponujenih breskev za predelavo v Fructalu tako manj kot deset odstotkov lanske letine, ki je dosegla 250 ton. Prihodnji teden se sicer dobijo s predstavniki Fructala, na sestanku naj bi se dogovorili za odkup ponujenih količin in ceno za kilogram breskev.

Svetovalec kmetijsko svetovalne službe Ajdovščina Rajko Črv je za STA že v začetku aprila povedal, da so zaradi nizkih temperatur pozeble vse sadne vrste, ki so v tem času cvetele ali brstele. Pozebla je večina letošnjega pridelka breskev, kakijev, aktinidije in delno tudi marelic.