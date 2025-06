Na volišča tokrat ne vabijo vsi

Najprej poziv k udeležbi. Tako generalni tajnik sindikata CGIL za FJK Michele Piga uvede temo, ko ga prosimo, naj spregovori o referendumskih vprašanjih, v zvezi s katerimi se bo volilno telo 8. in 9. junija na referendumu lahko opredelilo za ali proti črtanju nekaterih predpisov na področju dela. Zanje pri omenjenem sindikatu, kjer so tudi zbrali potrebne podpise za referendum, menijo, da so do delavcev nepravični. »Pomembno je iti na volišča, saj se politika z vprašanjem dela ne ukvarja več. Pozivi k neudeležbi, sploh če prihajajo od predstavnikov institucij, predstavljajo po naši oceni nekaj zelo hudega. Referendum namreč omogoča glasovanje o določeni temi, ne pa za kakega kandidata,« meni Piga, ki ob tem opozori, da je Italija kar se tiče dela, pogojev zaposlenih, višine plač, prekarnosti in izpostavljenosti izsiljevanju redno na najbolj nezavidljivih mestih evropskih lestvic.

Prvo referendumsko vprašanje (glasovnica zelene barve) zadeva nezakonito odpuščene delavce. Po sprejetju Renzijeve reforme, znane z imenom jobs act, v podjetjih z več kot 15 zaposlenimi v različnih primerih nezakonite prekinitve delovnega razmerja ni predvidena ponovna zaposlitev, kot je pred tem predvideval 18. člen statuta delavcev iz leta 1970, pač pa prejem odškodnine, ki je določena glede na delovno dobo odpuščenega in lahko znaša najmanj 6 in največ 36 mesečnih plač. S prvim referendumskim vprašanjem bi se želeli torej vrniti k prej obstoječi pravici, da se nezakonito odpuščeni delavec lahko nazaj vrne na svoje delavno mesto,« pove Piga.

Drugo referendumsko vprašanje, ki bo zapisano na glasovnici oranžne barve, je povezano z višino odškodnine, ki jo prejmejo neupravičeno odpuščeni delavci v malih podjetjih, to so tista z manj kot 16 zaposlenimi. Po trenutni ureditvi tudi takrat, ko sodnik ugotovi, da je bil delavec neupravičeno odpuščen, slednji lahko prejme odškodnino, ki znaša največ šest plač. V Italiji je v malih podjetjih zaposlenih približno 3.700.000 ljudi, to je torej bazen ljudi, ki se jih ta prepis potencialno tiče. »Z referendumom bi želeli sodniku vrniti pristojnost, da oceni finančne pogoje podjetja in da ugotovi, če so razlogi, ki so privedli do prekinitve delovnega razmerja, legitimni, ter da na podlagi vsega tega določi višino odškodnine, za katero želimo odpraviti omejitev višine,« navede Piga.