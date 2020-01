Na vrh reškega nebotičnika bodo postavili rdečo zvezdo

Na vrh reškega nebotičnika bodo 3. maja postavili veliko petokrako rdečo zvezdo iz betona in 2.800 delcev razbitega stekla. Šlo bo za »Spomenik crvenoj Rijeci - samoobrambeni spomenik« (Spomenik rdeči Reki - spomenik samoobrambe), poročajo hrvaški mediji, ki ga bodo postavili v sklopu projekta Reka 2020 - Evropska prestolnica kulture pod pokroviteljstvom muzeja moderne in sodobne umetnosti. Na vrhu nebotičnika bo ostal do konca leta 2020.

Izdelal ga je reški umetnik Nemanja Cvijanović. Z 2.800 delci stekla se želi spomniti 2.800 borcev, ki so izgubili življenje za osvoboditev Reke. Petokrako zvezdo bodo postavili na vrh nebotičnika, kot se je to zgodilo že leta 1945, 3. maja pa Reka obeležuje dan osvoboditve pred nacifašizmom. Reški nebotičnik je načrtoval tržaški arhitekt Umberto Nordio in so ga dokončali leta 1942.