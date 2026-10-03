Tatvina in nasilje na Oktoberfeštu

»Nasilneži, tako imenovani maranza, so žal tudi med nami, Slovenci.« Tako so v vrstah odbora Slovenskega kulturnega društva Vigred iz Šempolaja danes za Primorski dnevnik komentirali neljubi dogodek, ki se je v petek zvečer pripetil na njihovem prazniku Kraški Oktoberfešt. Ta na prireditvenem prostoru v Praprotu letos poteka že devetindvajsetič, danes so med številnimi dogodki na primer priredili Tek med vinogradi, z delavnicami, glasbo in plesom pa se bo nadaljeval vse do nedelje zvečer.

Prvi dan praznovanja sta skazila tatvina in fizično nasilje. Skupina mladih fantov je namreč skušala s prireditvenega prostora odnesti nekaj hrane in pijače, in sicer cel pršut in več steklenic pijače. Ko so se pri društvu tega zavedeli, so stekli za njimi. Eden od »tatičev«, ki obiskuje slovensko višjo šolo v Trstu, naj bi pri tem udaril enega od mladih organizatorjev v obraz.

A to še ni bilo vse: fantje so pritekli do avta, kjer jih je pričakal oče enega izmed njih in jim dejal, naj sedejo v avto. Ko jim je ena od odbornic velela, naj nikamor ne odidejo, jo je oče porinil, da se je spotaknila in padla na tla. Pomoč je morala poiskati v bolnici, mlajši član društva pa v pediatrični bolnišnici.

Na kraju so bili ob zdravstvenem osebju tudi nabrežinski karabinjerji.