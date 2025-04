Karabinjerji iz Vidma so v kraju Malisana na območju občine Torviscosa na Videmskem prestregli 70-letnega moškega, ki je na polju, na zaščitenem območju, z detektorjem kovin iskal arheološke ostanke. Pri sebi je imel tudi lopato. Zasačili so ga ravno v trenutku, ko je iz zemlje potegnil manjšo dragoceno kovinsko ostalino.

Karabinjerji so na njegovem domu odkrili okrog 200 arheoloških artefaktov, ki jih je našel med nezakonitimi izkopavanji. Šlo je za pravi mali zaklad, v katerem so bili med drugim prstani iz rimske dobe, fibule, kovanci in votivne podobe.

Plen so zasegli in ga preučuje Zavod za varstvo kulturne dediščine. Moškega so ovadili na prostosti zaradi kršitev zakonov o arheoloških najdbah in zaradi kraje kulturne dediščine.