Družba Postojnska jama letos z devetodstotno rastjo prihodkov

Družba Postojnska jama bo letošnje leto zaključila s 47 milijonov evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot leta 2024. Najvišje povečanje, za 33 odstotkov, je zabeležila v segmentu prihodkov iz finančnih naložb in drugih prihodkov, za 27 odstotkov pa so se povečali prihodki butičnega hotela Vila Planinka na Jezerskem.

Za 14 odstotkov so se povečali prihodki iz dejavnosti razstav, za 12 odstotkov iz hotelirstva, osem odstotkov več pa je prispevalo gostinstvo. V družbi ocenjujejo, da bo Postojnsko jamo letos obiskalo okrog 940.000 gostov.

Največ obiskovalcev iz Italije

Največ obiskovalcev Postojnske jame je letos prišlo iz Italije, sledijo jim gostje iz Nemčije, Poljske, Velike Britanije in Madžarske, domači gostje pa so na šestem mestu. Presenečeni so bili nad povečanjem števila gostov iz Romunije, Bolgarije, Indije in Grčije. Predsednik upravnega odbora družbe Marjan Batagelj je poudaril, da je Postojnska jama veliko več kot le prodaja vstopnic za Postojnsko jamo. Moč je v diverzifikaciji dejavnosti, je dejal.

Nekoliko manj zaposlenih

Kljub rasti v vseh segmentih je bilo število zaposlenih letos nekoliko nižje. »Razloga za to sta dva. Še vedno smo na nek način sezonska destinacija in smo zato previdno zaposlovali zunanje sodelavce. Še pomembnejša pa je digitalizacija. To pomeni, da če raste obseg poslovanja, je od tebe odvisno, kakšne organizacijske prijeme si sprejel in s katerimi orodji, da vsega ne delaš več z rokami,« je še dodal. Družba je letos v povprečju zaposlovala 212 delavcev oziroma štiri odstotke manj kot predlani.