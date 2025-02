Na Zoncolanu umrl 60-letni smučar

Na Zoncolanu je danes po trčenju v skalo umrl 60-letni češki smučar. Po prvih podatkih kaže, da je nesreči botrovala slaba vidljivost. Na območju Zoncolana se je namreč danes zadrževala nizka oblačnost, pri čemer je zapeljal s smučišča, ne da bi opazil, da se proga končuje. Končal je tako na spodnji cesti in udaril z glavo v rob vozišča. Na kraju niso našli njegove zaščitne čelade.

Prispela sta reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Reševalce so prepeljali na kraj nesreče, kjer so ga oživljali, saj so ugotovili, da je doživel zastoj srca. Njegovo srce je začelo ponovno biti, prepeljali so ga v tolmeško bolnišnico. Malo po prihodu na urgenco pa se je njegovo srce žal dokončno ustavilo in je umrl.