Nabrežina okrepila navezo med DS in SSk

Nabrežina ni Trst ali Gorica, izvolitev Igorja Gabrovca za župana bo imela vsekakor posledice na politične in meddstrankarske odnose med Slovenci v Italiji. Posebno na tiste, ki glasujejo za levo sredino in ki so - kljub stalnemu upadanju volilne udeležbe in krizi strank - še vedno v večini. Ko si doslej omenjal devinsko-nabrežinsko občino si takoj pomislil na razprtije ter prepire v levi sredini, ki so leta 2002 odprli pot zmagi desne sredine, zadnje volitve pa so to negativno prispodobo postavile na glavo. Ko leva sredina nastopi enotno in složno ter z verodostojnimi obrazi lahko zmaga, kar je uspelo Gabrovcu in njegovim v glavnem mladim sopotnikom. Tveganje je bilo zelo veliko, a se je na koncu obrestovalo.

Devinsko-nabrežinska volilna preizkušnja je okrepila navezo med Demokratsko stranko in Slovensko skupnostjo v vidiku deželnih volitev prihodnje leto, na katerih bo najbrž kandidiral novoimenovani deželni svetnik SSk Marko Pisani. Tudi on, podobno kot njegov predhodnik Gabrovec, je človek leve sredine in v dobrih odnosih s tržaško DS, čeprav je relaciji med strankama na zadnjih občinskih volitvah v Trstu prišlo do precejšnjih trenj in nesoglasij.

Pri oblikovanju levosredinskega zavezništva v Devinu-Nabrežini je pomembno vlogo igrala tudi senatorka DS Tatjana Rojc. To utrjuje njen položaj v levi sredini in v slovenski manjšini pred parlamentarnimi volitvami spomladi 2023.