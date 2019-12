Nad 1800 m več kot meter novega snega, pod 1600 m bolj malo

V Julijskih Alpah je ob koncu tedna nad okoli 1800 metri zapadlo od 100 do več kot 150 centimetrov snega, več v zahodnem in osrednjem delu ter nad nadmorsko višino 2000 metrov. Drugod je novega snega od 20 do okoli 80 centimetrov, manj proti vzhodu ter pod 2000 metri nadmorske višine. Nižje je večinoma deževalo. Snežna odeja je mehka in rahla. Zaradi močnega vetra je veliko zametov. V visokogorju je zaradi velike količine novega snega tudi gibanje precej oteženo.

Nevarnost snežnih plazov je trenutno v visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov velika, četrte stopnje, v visokogorju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp nad okoli 2000 metri znatna, tretje stopnje, sporoča Arso.

Pod okoli 1600 metri je večinoma deževalo, le ob koncu padavin je tudi snežilo. Zato je tam snega malo, novi sneg pa je sprijet s podlago in ne pričakujejo plazenja.