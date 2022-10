Nad izvolitvijo predsednika senata bdi tudi Goričanka Francesca Tubetti

Z današnjim prvim zasedanjem obeh domov italijanskega parlamenta se je začela 19. zakonodajna doba v zgodovini Republike Italije. Prvemu zasedanju senata predseduje dosmrtna senatorka Liliana Segre, ki je druga najstarejša članica senata (nekdanji predsednik republike Giorgio Napolitano je zaradi zdravstvenih razlogov odsoten).

Liliana Segre je pred začetkom glasovanja nagovorila senat in razglasila začasni predsedniški svet za izglasovanje predsedstva senata, v katerem je šest najmlajših senatorjev. Med temi je tudi Goričanka Francesca Tubetti, ki je bila v zgornji dom italijanskega parlamenta izvoljena s skrajno desno stranko Bratov Italije in je s svojimi avgusta dopolnjenimi 40 leti tudi najmlajša med senatorkami in senatorji sploh.