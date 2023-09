Nad Napoleonsko cesto odstranjevali podrta drevesa

Prostovoljni gasilci so včeraj posredovali na stezi Cobolli nad Napoleonsko cesto, kjer je močan veter med vremensko ujmo v začetku preteklega tedna podrl več dreves in lomil veje. Obveščeni so bili o nevarnosti, ki so jo ovire predstavljale za pohodnike, tekače, gorske kolesarje, pa tudi za številne družine, saj so se jim izognili lahko le z obhodom po strmem in spolzkem ter nevarnem območju nad grapo. Posredovanje je koordinirala operativna centrala deželne civilne zaščite, pri njem pa je sodelovalo več prostovoljcev s terenskim vozilom. Gre za pomembno intervencijo tudi za preprečevanje gozdnih požarov, sporočajo.