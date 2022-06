Nad okrevanjem se zbirajo temni oblaki posledic vojne

Gospodarstvo Furlanije - Julijske krajine je v dobrem zdravstvenem stanju. Če ga primerjamo s pandemskim letom 2020, ko je z velikim naporom in po zaslugi državnih pomoči shajalo le približno, lahko danes trdimo, da je bilo leto 2021 za podjetja v naši deželi celo uspešno. Tokratni podatki, ki jih je Banka Italije zbrala v tradicionalnem poročilu o gospodarskem stanju v FJK so za razliko od lanskih zelo spodbudni, čeprav je potrebno izpostaviti, da je bila raziskava opravljena na vzorcu 111 proizvodnih podjetjih v deželi z najmanj 20 zaposlenimi, ki jim je uspelo preživeti prvo pandemsko leto. Kljub razveseljivim rezultatom so skrbi za prihodnost velike, saj so napovedi za 2022 že danes zelo negativne. Podjetja namreč računajo, da se bo njihovo okrevanje v tekočem letu prekinilo, konec leta pa je pričakovati negativno rast, ki bi lahko bila celo 40 odstotna. Dejstvo je, da je deželno gospodarstvo močno izpostavljeno posledicam vojne v Ukrajini, zlasti zaradi specializirane proizvodnje v energetsko potratnih sektorjih, kot je na primer metalurški, in odvisnosti od dobave surovin iz Ukrajine in Rusije.

RAST DOHODKOV IN POTROŠNJE

V letu 2021 se je rast bančnih kreditov deželnim podjetjem upočasnila bodisi zaradi manjše potrebe po posojilih bodisi zaradi ukinitve nekaterih oblik državne kreditne podpore, kljub temu pa so merila za izplačilo ostala prilagodljiva. Kreditiranje za nakup dobrin se je povečalo pri družinah, ki so beležile večje dohodke in so danes blizu ravni pred pandemijo. Rast potrošnje je bila sicer zelo intenzivna, vendar bi se lahko v kratkem zmanjšala zaradi splošne rasti cen in upada zaupanja v stabilno prihodnost, ki je posledica vojne v Ukrajini.

Celotno poročilo, ki sta ga včeraj predstavila direktor tržaške podružnice italijanske centralne banke Marco Martella in vodja krajevnega oddelka za ekonomsko analizo in raziskovanje Giacinto Micucci, je objavljeno na spletni strani bancaditalia.it (na podstrani Pubblicazioni, pod zavihkom Economie regionali). Letošnja analiza vsebuje nekaj novih poudarkov, ki ponujajo zanimive ključe za branje trenutnega stanja, kot je denimo poraba in proizvodnja energije, trend odpovedi v podjetjih, vključenost žensk na trgu dela, stanovanjske potrebe družin med pandemijo in šolska infrastruktura.