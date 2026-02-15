NAJ FOTO TEDNA: Kdor čaka (po 100 letih) dočaka

Včasih se lahko dolgo čakanje le obrestuje, tudi če to traja več kot sto let. Tako priča zgodba opere Zlatorog slovenskega tržaškega skladatelja Viktorja Parme, ki so jo v ponedeljek, 9. februarja, uprizorili v tržaškem opernem gledališču Verdi. Gledalci so napolnili glavno veliko dvorano. Dolga vrsta se je vila daleč pred gledališčem. Nismo si mogli tako kaj, da ne bi kot Naj fotografijo tedna izbrali ravno posnetek, ki priča o tem pomembnem dogodku. Fotograf Damjan Balbi je v stranski loži ujel gledalca, ki sta zatopljena v branje spremnega biltena predstave. Enega obraza se niti ne vidi, ker je poponoma prekrit z zgibanko, od drugega pa je opaziti le očala z nekakšnim retro priokusom.

Tržaški novinarski krožek je Trstu povrnil melodije dolgo po krivem pozabljenega skladatelja, ki zaradi razburkane zgodovine 20. stoletja v svojem mestu ni bil deležen zasluženega ugleda. Za tržaško koncertno izvedbo so poskrbeli mladi instrumentalisti in pevci Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani s sodelovanjem tržaško-goriške naveze zborov Jacobus Gallus in Emil Komel.