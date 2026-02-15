Družba Dom v Ulici Montecchi prodala še tri nadstropja

Slovenska prisotnost v nekdanji Ciril-Metodovi šoli pri Svetem Jakobu se vztrajno manjša. Družba Dom, nepremičninska družba, ki je izraz tržaške Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), je v stavbi v Ulici Montecchi 6, v kateri domuje tudi Primorski dnevnik, namreč prodala pritličje, tretje in peto nadstropje tega zgodovinskega objekta. Pred tem je že odtujila prvo, drugo in četrto nadstropje. S tem pa sanacija močno zadolžene družbe ni zaključena, po vsej verjetnosti bo potrebna še kakšna prodaja.

V pritličju je svojčas domovala tiskarna propadle družbe Edigraf. V istih prostorih namerava sedaj sosednji hotel urediti garažo, kot je Primorskemu dnevniku potrdil predsednik družbe Dom Tomasetig. Tretje in peto nadstropje – iz tretjega sta se pred nedavnim izselila odsek za zgodovino NŠK ter uprava Primorskega dnevnika (uredništvo in uprava časopisa z družbo DZP-PRAE sta že nekaj časa v prvem in drugem nadstropju) pa so prodali tržaškemu gradbenemu podjetju. Neuradno naj bi slednje nameravalo tam urediti stanovanja.

Izkupiček od zadnjih prodaj bo namenjen odplačevanju bančnih dolgov ter »hipoteke, ki so jo prejšnji upravitelji vpisali na Montecchi in na stavbo v Ulici sv. Frančiška,« je dodal Tomasetig. Na vprašanje o finančnem stanju družbe Dom ter o načrtih za bližnjo prihodnost je odgovoril, da »v tem trenutku pripravljamo nov poslovni plan, verjetno bomo primorani prodati še kako nepremičnino,« glede Kulturnega doma v Trstu pa trenutno ni nobenih novosti, je pristavil.