Zlatorog napolnil tržaški Verdi

Glasba Viktorja Parme (1858–1924) se v Trstu občasno le oglasi, ponedeljkova izvedba, ki je njegovo opero Zlatorog v opernem gledališču Verdi vendarle predstavila širokemu občinstvu, pa je sad prizadevanj, ki jih je sprožil novinar Luciano Santin, tržaški Novinarski krožek, pri katerem je Santin podpredsednik, pa je njegovo zamisel osvojil in zasnoval projekt z naslovom Pozabljena muza Viktor Parma.

Višek projekta je bila koncertna izvedba opere, ki je v ponedeljek zvečer dodobra napolnila mestno operno hišo s 1200 sedeži. Na tržaškem odru je stala mogočna, pretežno mlajša zasedba: simfonični orkester ljubljanske Akademije za glasbo, ki ga je vodil Iztok Kocen, pevci iste akedemije, Mešani mladinski zbor Emil Komel iz Gorice, ki ga je pripravil David Bandelj, ter Mešani pevski zbor Jacobus Gallus iz Trsta, ki ga je pripravil Marko Sancin. V glavni in dokaj naporni vlogi se je odlično izkazal goriški tenorist Andrej Rustja, ob njem sta najlepše zablesteli sopranistka Leonarda Kavedžić kot Jerica in mezzosopranistka Ireneja Nejka Čuk kot Katra, sopranistka Eva Koprivšek Petkovšek je v svojo interpretacijo vlila veliko miline, povsem dorasli svojim vlogam pa so bili tudi Aljaž Kolenko kot Marko, Blaž Stajnko kot Jaka in Črt Vodopivec kot Tondo.