NAJ FOTO TEDNA: Poglejte, kaj berejo

Ah, kako je lepo pomladno branje. Tokratna posrečena Naj foto tedna bo ostala v spominu tudi kot pričevanje z enega izmed prvih tržaških dogodkov ob prvem nacionalnem dnevu branja, ki ga je letos uvedla slovenska vlada. Na prvostopenjski srednji šoli sv. Cirila in Metoda na Katinari so šolsko dvorišče spremenili v knjižnico. Fotograf Damjan Balbi je ujel šesterico učenk. Obrazov se ne vidi, ker so popolnoma skriti v knjigah. Poglejte, kaj berejo.

Slovenska vlada je za nacionalni dan branja izbrala 5. marec, se pravi rojstni dan leta novinarke, publicistke in ambasadorke branja Mance Košir, ki je odšla pred dvema letoma. Z njim je hotela zajeziti padanje bralne kulture in opozoriti, da je umetniška beseda temelj jezikovne trdnosti in jamstvo narodnega obstoja. Prvo geslo se glasi Branje je veselje, ki poudarja pomen navdihujočega motiviranja za branje.