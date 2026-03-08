Na seji naj bi obravnavali novo preureditev za slovenska ravnateljstva

Racionalizacija ali upravna preureditev in, če je res slednje, kakšne vrste? Vprašanje, ki se postavlja ob zadnjih vesteh, ki se tičejo slovenskega šolstva v Italiji, je na mestu. Edina gotova stvar je, da je za prihodnji četrtek, 12. marec, sklicana seja Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku (v nadaljevanju Deželne šolske komisije), ki bi morala podati mnenje o načrtu preureditve šolske mreže, čeprav njeni člani za zdaj še ne vedo, kaj se točno predlaga. Na podlagi včeraj zbranih informacij vedo le, da je generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame sklicala sejo, kot se razume, v zvezi z novo racionalizacijo števila mest ravnateljev in vodij uprav. Komisija je namreč poklicana, da poda mnenje o tovrstnih načrtih, njeno mnenje pa je zavezujoče. Predloga pa še ni na spregled, tudi na spletni strani ministrstva za izobraževanje se ga včeraj ni našlo.

Krčenju so se doslej izognili

Občutek pa je, da je slovensko šolstvo v Italiji spet pred pomembnim trenutkom. Očitno tako menijo tudi v stranki Slovenska skupnost, ki se je na to odzvala s sporočilom za javnost, v katerem spominja, da je italijansko ministrstvo za izobraževanje svojčas za tri šolska leta (2024-2025, 2025-2026 in 2026-2027) v svojem načrtu racionalizacije predvidelo, da se število ravnateljstev slovenskih šol zmanjša s 14 na enajst.

Pri tem SSk spominja, kako je to krčenje ustavila poteza deželnega predsednika stranke Damijana Terpina, predsednika in podpredsednika Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, Marka Jarca in Paola Rovisa, ter vodje Urada za slovenske šole Igorja Giacominija. Omenjeni so decembra lani na srečanju pri ministru za izobraževanje Giuseppeju Valditari dosegli, da sta vlada in parlament odobrila izjemo za slovenske šole, ki tako niso doživele krčenja števila ravnateljev in vodij uprav. Kot so nam takrat potrdili iz tiskovnega urada ministrstva, ukrep velja do leta 2027 oz. do konca triletne racionalizacije, ki jo predvideva načrt za okrevanje in odpornost.