V torek se v Sloveniji obeta podražitev pogonskih goriv

Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu se občutno dražijo tudi cene nafte. Zaradi prilagoditve tržnim cenam je v Sloveniji v torek pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. Če vlada s trošarinsko politiko ne bo občutneje posegla v cene, bi lahko bil liter bencina dražji za pet, liter dizelskega goriva pa za približno 15 centov, poročajo Finance.

Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine, skozi katero potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

Sod nafte brent se je posledično podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev, kar je največ od predlanskega aprila. Še izrazitejša pa je bila po njihovih navedbah rast pri dizlu na mediteranskih trgih, kjer so se ob koncu tega tedna najvišji posli sklepali približno 50 odstotkov nad povprečjem prejšnjega 14-dnevnega obdobja, poroča spletni medij Finance.

V luči tega navaja, da bi bilo v torek, ko se bo v Sloveniji iztekel 14-dnevni cikel določitve drobnoprodajnih cen naftnih derivatov, vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin s strani vlade veliko presenečenje.