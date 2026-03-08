Pravice in pravičnost naj bodo za vse

Ob današnjem mednarodnem dnevu žensk nekateri poklonijo mimozo ali kak drug cvet, da bi tako prejemnici izrazili pozornost ob dnevu, ki naj bi bil posvečen opozarjanju na dosežke žensk, na napredke v prizadevanjih za enakost spolov, ki so žal prepočasni, a tudi na še vedno obstoječe razlike, ki jih ni malo. Predvsem zaradi slednjih smo ženske mnogokrat razočarane, večkrat tudi jezne. Ne nujno samo me. In ne samo ob osmem marcu.

Neenakosti, pa čeprav manjše, kot so bile v preteklosti, ostajajo. V možnostih, ki še niso enake, v zaposlovanju, v plačah. V nepriznavanju neplačanega dela in skrbstva, ki v neprimerljivo večji meri obremenjujeta ženske tudi pogojujeta njihove možnosti. Tudi pravne enakosti še ni, ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk opozarjajo Združeni narodi. Nobena država na svetu namreč še ni dosegla popolne pravne enakosti za ženske in dekleta. »Pravosodni sistemi, ki naj bi ščitili pravice in pravno državo, povsod puščajo ženske in dekleta na cedilu. Ženske po vsem svetu imajo le 64 odstotkov vseh zakonskih pravic, na katere lahko računajo moški, zaradi česar so v vseh fazah svojega življenja izpostavljene diskriminaciji, nasilju in izključenosti,« so zapisali pri ZN, kjer so za letošnji mednarodni dan žensk izbrali moto Pravice. Pravičnost. Dejanja. Za VSE ženske in dekleta. »Ko ženskam in dekletom odrekajo pravico, škoda, ki jo to povzroči, presega posamezen primer. Zmanjšuje se javno zaupanje, institucije izgubljajo legitimnost, sama pravna država je oslabljena. Pravosodni sistem, ki pusti na cedilu polovico prebivalstva, ne more trditi, da zagotavlja pravičnost,« je komentirala izvršna direktorica agencije ZN za ženske Sima Bahous.

Danes v Trstu, Gorici in Vidmu

V Trstu se bodo zbirali na Trgu Hortis, od koder bo ob 15.30 manifestacija krenila po mestnih ulicah: po nabrežju, Korzu Italija in Ul. Carducci, s končnim postankom na Trgu Oberdan. Organizatorke pozivajo, naj udeleženke in udeleženci s seboj prinesejo kak pripomoček za »ropotanje«, kot je lahko pokrovka s kuhalnico ali žlico ali kak drug hrupen predmet. Pirotehniko pa odklanjajo.

V Gorici se bo zbiranje začelo ob 15. uri v Spominskem parku, nato pa bodo krenili po mestnem središču do Travnika, kjer bo končni shod z možnostjo javnih nastopov pred odprtim mikrofonom. V Vidmu bo shod ob mednarodnem dnevu žensk v jutranjih urah, saj se bodo ob 10. uri zbrali na Trgu XX. septembra.