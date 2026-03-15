NAJ FOTO TEDNA: Pozabljeni kovček

FotoDamj@n |
Trst |
15. mar. 2026 | 7:45
    V Ulici Frausin je nekdo v četrtek pozabil kovček, kar je povzročilo tudi preplah (FOTODAMJ@N)
Ulico Frausin pri Svetem Jakobu v Trstu, ki je zaradi gradbišča nove telovadnice zaprta za promet, so karabinjerji v četrtek zvečer začasno zaprli še za pešce, počez so potegnili trak. Na pločniku blizu tamkajšnje pisarne sindikata upokojencev SPI-CGIL se je namreč znašel večji kovček, o katerem so posumili, da bi lahko skrival nevarno vsebino. Karabinjerji so torej izvedli ukrep in pričakali policijske pirotehnike, naposled pa se je le izkazalo, da v kovčku ni nobene eksplozivne naprave. Karabinjer je tako kovček mirno odnesel.

