NAJ FOTO TEDNA: Vesela žalost

Po vnetih pustnih norčijah je na pepelnično sredo napočil tudi čas za veselo žalost oziroma razposajeno žalovanje na res številnih pustnih pogrebih, ki so jih na Tržaškem (pa tudi v Gorici) priredili na različnih koncih. Vsak izmed teh ima svoj obred, ki je kljub skupni vezni niti čisto samosvoj in se razlikuje od drugih. Za Naj foto tedna smo tokrat izbrali prizor enega izmed najbolj poznanih in odmevnih pogrebnih dogodkov.

Fotograf Damjan Balbi je na Kontovelu v fotografski objektiv ujel neutolažljivo vdovo z živobarvnimi roza lasmi, ki je začofotala v kontovelsko Mlako, da bi sledila svojemu pokojnemu možu. Voda v teh februarskih dneh ni ravno prijetno topla. Žalujočo je od daleč gledala množica pogrebcev oziroma domačih pustnih navdušencev. Pozornost pa zlasti pritegne ogenj, ki se širi od pokojnega gorečega Pusta. Letošnje slovo je sicer bilo nekoliko drugačno od običajnih. Pustnemu slavju je letos namreč vreme nekoliko ponagajalo, tako da so morali organizatorji preložiti priljubljeni 57. Kraški pust, ki vsakič razživi Opčine in pustarje na Krasu ter širši okolici. Namesto prejšnjo soboto, 14. februarja, je potekal včeraj.