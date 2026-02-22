Gledališki vrtiljak tokrat s podelitvijo priznanj Mladi oder

Po predstavi Pika in gusar, ki je prejšnji mesec navdušila otroke v Marijinem domu pri Sv. Ivanu, prihaja danes ob 16.30 na oder Žogica Marogica v izvedbi Lutkovnega gledališča Maribor. Gre za letošnjo peto predstavo Gledališkega vrtiljaka Lučka, ki ga prirejata Slovenska prosveta in Radijski oder (projekt podpira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu). Pravljica Žogica Marogica, ki jo je napisal češki lutkar Jan Malík, praznuje 90 let, njena glavna junakinja pa ostaja eden najbolj priljubljenih lutkovnih likov. Gre za zgodbo o Babici in Dedku, ki nimata otrok, nekega dne pa skozi okno v njuno stanovanje prileti govoreča žogica in v njuno življenje prinese veliko veselje.

Kdo so nagrajenci

Tokrat bo še posebej praznično: Slovenska prosveta bo namreč ob zaključku podelila 51. priznanje Mladi oder mladinskim gledališkim skupinam, ki so se v letu 2025 posvečale igranju. Med letošnjimi prejemniki je Mala gledališka šola Matejke Peterlin, ki je lani uprizorila igrico Salon Expon v priredbi Lučke Susič (za režijo je poskrbela Uršula Vratuša Globočnik). V Finžgarjevem domu na Opčinah so lani delovale kar štiri gledališke skupine Tamara Petaros, najmlajšo je vodila Francesca Vremec, osnovnošolsko Anka Peterlin (od septembra Helena Štoka), srednješolsko Ksenija Kosmač, priložnostno pa je delovala tudi višješolska pod vodstvom Brede Susič in Julije Berdon.

Na nižji srednji šoli Srečka Kosovela na Opčinah je potekal gledališki krožek, ki je na šolski prireditvi uprizoril igro Kam je izginil Kosovel? (avtorica in režiserka Julija Berdon). Na OŠ Trubar - Kajuh v Bazovici je gledališki krožek organiziralo združenje staršev, Folklorna skupina osnovne šole Frana Milčinskega s Katinare je bila tudi v letu 2025 zelo dejavna, igralska skupina društva Cerovlje Mavhinje pa je ob 35-letnici društva ponovno oživila gledališko skupino z igro Skupno stanovanje, dramsko besedilo je priredila Maja Lapornik.