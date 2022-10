»Najbolj desna vlada v povojni Italiji«

O novi predsednici in novi italijanski vladi so se razpisali mediji v skoraj vseh evropskih državah, posebno v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji. Pariški Le Figaro je prepričan, da je Italija dobila dobro vlado in sposobno ministrsko ekipo, ki bo na področju zunanje politike vztrajala pri evroatlantski usmeritvi Maria Draghija. Tako meni tudi Le Monde, po oceni katerega predstavlja novi zunanji minister Antonio Tajani jamstvo, da Rim - kljub Silviu Berlusconiju - ne bo odstopal od dosedanjih stališč v odnosu do vojne v Ukrajini. Vsi soglašajo, da gre za najbolj desno vlado v povojni Italiji.

Tako Le Monde kot londonski Times nazivata Giorgio Meloni kot skrajnodesno usmerjeno političarko, kar zasledimo tudi v španskem dnevniku El Pais in v britanskem Guardianu. Slednji izpostavlja, da je Italija dobila prvo žensko predsednico vlade, ki sicer izhaja iz političnih krogov, kjer močno prevladujejo moški. Vsi evropski mediji vsekakor soglašajo, da se je za Italijo pričelo novo obdobje, sicer polno neznank in nedorečenosti, ki so vezane na vojno v Ukrajini in na skrajno negotovo gospodarsko situacijo. »Italijanski volivci so nagradili Giorgio Meloni in sedaj je na njej, da si prisluži njihovo zaupanje,« piše dnevnik La Vanguardia iz Barcelone, ki se sprašuje, koliko časa bo sploh trajala nova vlada v Rimu.