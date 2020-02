Najprej usluga Slovencem, sedaj Renziju

Senator beneških korenin (njegova družina izhaja iz Barda v Terski dolini) Tommaso Cerno je iz Demokratske stranke prestopil v stranko Italia viva Mattea Renzija. Njegov prestop je bil pričakovan in ni samo povezan s sporom okrog zastaranja sodnih procesov, ki ustvarja hude težave vladi Giuseppeja Conteja. Senator je bil namreč že dolgo časa navzkriž z DS.

Cerno, ki je po poklicu novinar, je na parlamentarnih volitvah 2018 kandidiral kot nosilec senatne liste DS v Furlaniji - Julijski krajini in obenem tudi v mestnem senatnem okrožju v Milanu. Izvoljen je bil v FJK in v Lombardiji, zato je senatni mandat v naši deželi prepustil Slovenki Tatjani Rojc, ki ima sedaj lažjo pot pri morebitni novi parlamentarni kandidaturi, saj je edina senatorka leve sredine iz dežele. Cerno se v italijanskem parlamentu resnici na ljubo dejansko ni ukvarjal s problemi FJK, ubadal se je predvsem z vsedržavno politiko, ki mu zelo leži pri srcu. Med volilno kampanjo pred dvema letoma je še kar izpostavljal svoje beneške korenine in se predstavljal tudi kot daljni sorodnik pokojnega beneškega kulturnega in političnega delavca Viljema Černa.