Največ dežja padlo na območju Matajurja, v prihodnjih urah izboljšanje

Največ dežja v FJK je v nočnih urah padlo na območju Matajurja, kjer ga je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila več kot 100 litrov na kvadratni meter. Drugod ga je do 10. ure danes zjutraj padlo povečini od 50 do 70 litrov, količine pa so bile najmanjše na Tržaškem, kjer so ga do iste ure povečini namerili od 5 do 20 litrov na kvadratni meter. Ponekod so se pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi, zlasti na Videmskem in ponekod na Pordenonskem so gasilci zaradi poplav in podrtih dreves opravili več deset intervencij.

V prihodnjih urah bodo od zahoda padavine postopno oslabele in ponehale. Ponekod se bo popoldne delno razjasnilo. Zapihala bo šibka do zmerna burja.

Ozračje se je osvežilo. Temperature so bile ob 10. uri povsod pod 20 stopinjami Celzija, ob morju okrog 20 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zlasti v popoldanskih urah bo predvsem v goratem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

V petek bo na vreme pri nas vplivala nova vremenska fronta, ki se bo onstran Alp pomikala proti vzhodu. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, občasno se bodo pojavljale krajevne plohe ali nevihte.

V soboto bo spet več jasnine. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali rahlo nad 25 stopinjami Celzija.