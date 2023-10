Narašča trend zapiranja bančnih podružnic

Trajno zagotoviti udoben dostop do gotovine ranljivim skupinam, starejšim, tistim, ki živijo na podeželju, in vsem, ki ne zmorejo digitalnega bančništva. To je cilj potujoče državne kampanje Zapiranje podružnic? Ne, hvala, ki se je včeraj ustavila tudi v Trstu. Predstavniki sindikata Uilca so v družbi predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige in generalnega sekretarja sindikata UIL FVG Mattea Zorna analizirali posledice zapiranja bančnih podružnic.

Trend zapiranja bančnih enot, zlasti v odročnih krajih, je v zadnjih letih narašča. Od leta 2018 do leta 2022 so banke v FJK zaprle dostop do podružnic v dvanajstih krajih. Če se je naša regija leta 2018 lahko pohvalila s 165 kraji, v katerih so bile bančne enote, so te lani domovale samo še v 153 krajih. V tem časovnem obdobju se je število podružnic znižalo iz 689 na 585 (-15,1%). V regiji lahko zaradi zapiranja podružnic računajo na 915 delovnih mest manj, je včeraj povedal generalni sekretar sindikata Uilca Fulvio Furlan, ki je pojasnil, da z zapiranjem podružnic zaposleni sicer niso bili ob delovna mesta. Ocenjena izguba se nanaša predvsem na delovna mesta, na katera ni mogoče več računati.

