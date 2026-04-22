Peter Kaiser dvignil Kugyjevo nagrado

Nekdanji koroški deželni glavar Peter Kaiser je v torek zvečer v Celovcu prejel Kugyjevo nagrado. Podelila mu jo je Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ena od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, za njegova prizadevanja za krepitev slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem in mirno sožitje v deželi.Predsednik SKS Bernard Sadovnik je na podelitvi nagrade na slovenski gimnaziji v Celovcu poudaril, da je Kaiser avstrijsko Koroško razumel kot prostor srečanja dveh enakopravnih jezikov in več kultur, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Slavnostni govornik na podelitvi, založnik in avtor Lojze Wieser, pa je dejal, da je prav Kaiser pomembno prispeval k temu, da je spoštovanje slovenskega jezika danes bolj samoumevno tudi v javnem življenju. Kaiser, ki se je konec marca po 13 letih poslovil s položaja deželnega glavarja in se upokojil, je januarja za svojo politiko do slovenske manjšine prejel že Rizzijevo nagrado, ki jo podeljujeta krovna organizacija Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ).

Kugyjevo nagrado običajno podeljujejo osebnostim, ki pomembno prispevajo h kulturnemu, vzgojnemu, političnemu, gospodarskemu, športnemu in splošnemu zbliževanju narodov sosedov na Koroškem in v alpsko-jadranski regiji.Ime ima po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju, čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška - Slovenija - Furlanija.