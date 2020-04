Naša šola postaja www.digitalnasola.it

Iz krize ustvariti priložnost za razvoj. Poskrbeti, da v tem koronačasu prevlada solidarnost. To sta glavni vodili pobudnikov spletnega portala Digitalna šola, ki želi učenemu osebju in učencem slovenskih šol v Italiji (ter seveda njihovim staršem) nuditi pomoč pri učinkoviti uporabi tehnologije. Ta je namreč danes, ko so vrata šol že skoraj dva meseca zaprta, edina, ki lahko ohrani stik med šolo in družinami, ter omogoči širjenje znanja.

Moči so združili Zadružna kraška banka Trst Gorica, ki je v projekt vložila 30.000 evrov, Slovensko deželno gospodarsko združenje in vanj včlanjena podjetja, ter Deželna komisija za slovenske šole v Italiji. Projekt so predstavili na dopoldanski spletni tiskovni konferenci predsednik komisije Igor Giacomini, predsednik ZKB Adriano Kovačič, direktor SDGZ Andrej Šik in podpredsednik združenja ter informatik Marko Petelin.

Na portalu Digitalna šola so na voljo web tutorjali, ki nam pomagajo spoznati delovanje posameznih digitalnih didaktičnih pripomočkov, računalniška podjetja bodo tako šolnikom kot družinam nudila pomoč pri reševanju morebitnih tehničnih težav, učno osebje bo nanj nalagalo didaktično gradivo (trenutno je na primer na voljo spletna vadnice matematike za višje šole). Portal pa bo odprt tudi drugim ponudnikom didaktičnih, kulturnih, športnih ali drugih vsebin, ki lahko otrokom in najstnikom pomagajo ohraniti stik s slovenskim jezikom in kulturo.

V sklopu projekta bodo že v torek izročili družinam 60 računalniških tablic.