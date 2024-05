»Naše demokracije so močne, ker jih podpirajo angažirani državljani«

Evropski državljani naj sodelujejo na junijskih evropskih volitvah, saj je to temelj demokratičnega reda. Zaščititi je treba demokracijo in pluralizem, ki sta po svetu marsikje ogrožena in bi ju tudi na stari celini nekateri radi rušili, ter mir, ki ga ogrožajo nacionalizmi. To so nekateri poudarki iz skupnega poziva k udeležbi na volitvah, ki so ga v soboto objavili trije državniki, predsedniki Italije, Avstrije in Nemčije Sergio Mattarella, Alexander Van der Bellen in Frank-Walter Steinmeier.

Ogrožene temeljne pravice

»V letu 2024 potekajo volitve v državah, ki predstavljajo več kot polovico svetovnega prebivalstva. To bo ključno leto za demokracijo v Evropi in še mnogih delih sveta. V ne preveč oddaljeni prihodnosti bi ga lahko celo obravnavali kot odločilno leto, ki bo določilo usmeritev za naslednja desetletja,« so v uvodu zapisali predsedniki republik.

»V svetu opažamo, kako so temeljne vrednote pluralizma, človekovih pravic in pravne države izzvane, če že ne odkrito ogrožene. V igri niso nič drugega kot temelji našega demokratičnega reda. Sistema, v katerem so vlade odgovorne in državljani ozaveščeni, v katerem močne institucije jamčijo pravice vseh, še zlasti manjšin, in kjer je politika proces, ki išče rešitve preko živahne, a omikane razprave,« poudarjajo.

Demokracija in režimi, ki zatirajo

Dodajajo, da so »naše liberalne demokracije močne, ker jih podpirajo angažirani državljani«. V tem so »radikalno različne od režimov, ki svoje državljane zatirajo, sejejo strah v družbi, grozijo sosedom«.

S sodelovanjem na volitvah »branimo liberalne institucije, pravno državo, naše temeljne vrednote, našo skupno svobodo«. Res smo združeni v različnosti, kar »nam je omogočilo živeti v najbolj mirni in uspešni Evropi, kar smo jih kdaj poznali. To je velika dediščina, ki jo je vredno ohranjati in razvijati z izkoriščanjem demokratične volilne pravice,« zaključujejo predsedniki.