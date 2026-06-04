Naše kraje bo prešla nova hladna fronta

Po obsežnejših razjasnitvah in razmeroma hladnem jutru so danes dnevne temperature nadvse prijetne in je nekoliko topleje. Odstotek relativne vlage je razmeroma visok, zato je občutek sopare mestoma povečan.

Jutri se bo podobno kot v noči na sredo hladna vremenska fronta onstran Alp pomikala proti vzhodu, pri čemer bo delno oplazila tudi naše kraje.

Jutri bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature se bodo po današnji delni otoplitvi spet rahlo spustile.

Padavine bodo jutri zvečer ali najkasneje v noči na soboto ponehale.

Sobotno jutro bo spet bolj sveže.

V soboto bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem v soboto do okrog 25 stopinj Celzija, v nedeljo pa do okrog 27 stopinj Celzija. Kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju in na Kraški planoti.

V ponedeljek kaže na nekaj več oblačnosti v torek pa novo prehodno poslabšanje z občasnimi padavinami.