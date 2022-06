Našli izgubljenega pohodnika

59-letnega pohodnika iz Vidma, za katerim se je v soboto izgubila vsaka sled, so reševalci včeraj rešili s helikopterjem pri jezu ob jezeru Ca' di Zul. Na razpotju je namreč zgrešil pot in se zato odpravil proti severu namesto proti vzhodu, ko pa je to ugotovil, je bilo že prepozno, da bi se vrnil, zato je pot nadaljeval. Prespal je v koči Senons, naslednji dan pa je pri jezeru Ca' di Zul sam poklical reševalce, saj je hišnika prosil, ali lahko pokliče s satelitskim telefonom.

V iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Valcelline in Forni di Sopra ter finančna policija, gasilci in karabinjerji.