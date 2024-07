Našli pogrešanega ameriškega vojaka, kasneje še njegovega psa

Gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in drugi reševalci ter prostovoljci, ki so sodelovali pri obsežni iskalni akciji na območju Andreisa na Pordenonskem, so danes dopoldne našli ameriškega vojaka, za katerim so se v četrtek izgubile vse sledi. Zagledali so ga z reševalnega helikopterja na zahtevni gorski stezi. Ko so ga dosegli, so ugotovili, da je utrujen, toda v dobrem zdravstvenem stanju. Z vitlom so ga potegnili na helikopter in ga prepeljali na varno. Gasilci so še nadaljevali z iskanjem njegovega psa, ki je bil z njim v času izginotja. Zaslišali so tuljenje in lajanje, ki se je širilo z dna soteske, pri čemer so ga izsledili. Dosegla ga je gasilska enota za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF. Privezali so ga na poseben reševalni pas za živali in ga potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v reševalno bazo, kjer ga je pregledal veterinar.