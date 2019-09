Ne imenom iz obdobja fašizma

Desno usmerjena južnotirolska stranka Süd-Tiroler Freiheit bo tudi letos ob začetku leta delila učencem in dijakom šol z nemškim učnim jezikom na Bocenskem svoj šolski dnevnik, ki že vzbuja razprave in polemike. Stranka, ki jo vodi Eva Klotz, med drugim v dnevniku vabi mladino, naj se odpove italijanskemu imenu Alto Adige za bocensko pokrajino. »Če že morete rabiti italijansko ime, naj bo to Sudtirolo,« piše v dnevniku, ki so ga natisnili v 2500 izvodih.

Dnevnik, ki ga bodo seveda lahko učenci in dijaki zavrnili, poziva tudi mlade, naj v pisni in govorni obliki ne uporabljajo italijanskih krajevnih in ledinskih imen, ki jih je na Južnem Tirolskem med obema vojnama vsilil fašizem. V preteklih letih so šolske oblasti izrazile pomisleke nad umestnostjo takšnega strankarsko obarvanega šolskega dnevnika, Eva Klotz in somišljeniki pa menijo, da so ti pomisleki odveč, saj naj bi bil dnevnik sad prostovoljne izbire učencev in dijakov oziroma njihovih družin.