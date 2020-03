Ne razveljavitvi obsodbe domobranca Rupnika

Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Judovska skupnost Slovenije in šest žrtev nasilja domobranske policije Leona Rupnika so preko Odvetniške pisarne Završek & Šnajder vložili ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo obsodbo zoper njega in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje. Vrhovno sodišče je obsodbo zoper domobranskega generala Rupnika razveljavilo in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču, ker tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena.

Za ustavno pritožbo zoper sodbo vrhovnega sodišča se je odločila tudi Mestna občina Ljubljana. Odvetnik Miha Kozinc, ki jo zastopa, je za STA dejal, da bodo podrobnosti sporočili na novinarski konferenci v sredo. Zaradi razveljavitve sodbe v zadevi Rupnik je ustavno pritožbo po navedbah radia vložil tudi pravnik Rok Lampe iz Maribora. Vendar pa je ustavno sodišče ne bo vzelo v obravnavo, ker naj bi Lampe ne izkazal pravnega interesa. Zveza združenj borcev in Judovski kulturni center sta ogorčenje zaradi razveljavitve obsodbe Rupnika izrazila že takoj po objavi novice januarja, Center Simona Wiesenthala pa je ostro protestiral pri slovenski veleposlanici v Izraelu.