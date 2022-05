Ne vrtičkarstvu

Misliti na prihodnost na lastnem vrtičku je prevara, saj je prihodnost globalna, Evropska unija pa mora biti pripravljena imeti obrambo, ki jo potrebuje, saj, če hoče biti luč miru in demokracije, ne more čakati, da bo to storil kdo drug, prav tako mora biti protagonistka pri iskanju diplomatskih poti za prenehanje spopadov v Ukrajini in gradnjo miru.

Tako na srečanjih ob včerajšnjem obisku predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola v Italiji. Metsola se je najprej srečala s predsednikoma italijanske poslanske zbornice in senata, Robertom Ficom in Mario Elisabetto Alberti Casellati, naposled se je na Kvirinalu sestala tudi s predsednikom republike Sergiom Mattarello, skupaj s katerim sta tudi nagovorila predstavništvo dijakov drugostopenjskih srednjih šol, ki so sodelovale pri evropskih projektih in postale ambasadorke Evropskega parlamenta. Na srečanjih s Ficom in Casellatijevo je bil govor o dogajanju v Ukrajini, strateški in energetski avtonomiji Evropske unije ter njeni prihodnosti, pa tudi o oživitvi gospodarstva.

Na srečanju z Mattarello in dijaki pa je predsednica Evropskega parlamenta poudarila potrebo po skupni evropski obrambi, opozorila pa je tudi na to, da EU lahko nudi hkrati vojaške in politične odgovore. Mattarella pa je poudaril pomen Evropske unije, ki mladim omogoča potovanje in premikanje brez potnih listov, pregrad in meja med evropskimi državami, opozoril je tudi na potrebo po pospeševanju razvijanja alternativnih virov energije ter na vprašanje migracij. Pri tem je poudaril nujnost sodelovanja med članicami EU. Prav tako je Mattarella poudaril potrebo po pomoči Ukrajini in državam, ki gostijo veliko število ukrajinskih beguncev.