Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za »elektronski ponatis« kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Nedeljska telečja pečenka

Če govorimo o nedeljskih kosilih, kaj je bolj klasičnega od telečje pečenke? Morda samo pečeni piščanec...Torej, če imate nekaj več časa, ki ga lahko posvetite nedeljskemu kosilu (vsaj dve uri), evo recept za to klasiko.

1 kg telečjega mesa (naj vam ga svetuje mesar)

2 srednje velika korenčka

2 stebli zelene

1 čebula, žlica moke

2 vejici rožmarina

nekaj listov žajblja

0,5 l juhe

sol

oljčno olje

Če vam s pečenko gre tudi pečen krompir, dodajte, pa ne v isti pekač, še

1 kg krompirja

malo rožmarina

sol

oljčno olje

Pečico segrejemo na 200 stopinj. Meso lepo zvežemo, da bo ohranilo obliko, pod vrvico pa damo dve vejici rožmarina in nekaj listov žajblja, nakar ga dobro natremo s soljo. Položimo ga v primerno velik pekač, v katerega smo nalili nekaj oljčnega olja in porinemo v ogreto pečico. Pustimo meso, da se peče približno pol ure, nato temperaturo znižamo na 180 stopinj in v pekač dodamo sesekljano čebulo, korenje in zeleno. V pekač dolijemo 2-3 žlice juhe in z njo polijemo pečenko. Meso naj ostane v pečici še dobro uro, medtem pa ga pridno zalivamo z juho, vendar pazimo, da juho najprej zlijemo v pekač in komaj potem s to tekočino namakamo meso. Osebno mi telečje meso ni všeč, če ni dobro pečeno. Zato po tem času prebodite pečenko z iglo: če se iz nje pocedi brezbarvna tekočina, je pečenka nared, če pa je sok še rožnat, pomeni, da je v notranjosti še surova. Ko je pečenka gotova, jo vzamemo iz pekača in zavijemo v alufolijo ter damo nazaj v priprto pečico, ki smo jo medtem seveda ugasnili. Pekač z zelenjavo damo na ogenj, potresemo z žlico moke, dobro premešamo in z dna postrgamo vse, kar se je na njem med peko nabralo. Pustimo, da zavre in da se zgosti, nakar zelenjavo z vso tekočino zmiksamo, tako da dobimo gladko omako. Če vam je všeč, lahko, preden omaka zavre, dodate pol kozarca belega vina ali tudi žličko ali dve gorčice.

Sedaj lahko meso odvijemo in narežemo na rezine, ki jih zložimo na primeren krožnik in polijemo z omako, ki smo jo dobili.

Če smo se odločili, da s pečenko ponudimo tudi pečen krompir, slednjega narežemo na primerno velike kocke, posolimo, dodamo nekaj lističev rožmarina, vse stresemo v pekač, v katerega smo zlili malo olja, krompir posolimo in ga damo v pečico na 180 stopinj, kjer naj se peče približno 1 uro, vendar je to odvisno od vrste krompirja. Med tem časom ga večkrat premešamo z leseno žlico.

Dober tek!

Ivan Fischer