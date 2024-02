Neizprosni safety tutor prihaja tudi na slovenske avtoceste

Do jeseni leta 2026 bodo na slovenskih avtocestah vzpostavili sekcijsko merjenje hitrosti oz. sistem za merjenje hitrosti, znan tudi kot safety tutor, ki že dvajset let deluje med drugim na italijanskih avtocestah. Sistem bo meril povprečno hitrost vozila med vstopno točko A in izstopno točko B. Če bo višja od dovoljene, bo voznik kaznovan. S sistemom bo upravljala policija, ki bo prekrškarjem tudi izrekala globe.

Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena na štajerski avtocesti na območju trojanskih predorov v smeri Maribora, na gorenjski avtocesti med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja, na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane in na dolenjski avtocesti na območju višnjegorskega klanca v smeri Novega mesta.

Družba Dars je za dobavo, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah izbrala ljubljansko družbo Intermatic, katere ponudba je znašala 434.000 evrov brez davka, kaže objava na portalu javnih naročil.

Ponudba Intermatica, ki znašala 434.000 evrov brez davka na dodano vrednost (DDV) oz. okoli 529.480 evrov z DDV, je bila ekonomsko najugodnejša, kar je bilo merilo za izbiro.

Na javno naročilo, objavljeno 17. oktobra lani, sta prispeli še dve ponudbi. Družba S-TMM bi naročilo izvedla za 496.858 evrov brez DDV oz. 606.167 evrov z DDV, družba ASIST pa za 574.190 brez DDV oz. 700.512 evrov z DDV. Rok za vzpostavitev sistemov je 20 mesecev od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.