Nekateri se celo hvalijo z okužbo

Mediji v teh urah poročajo, da Slovenci še kar ne upoštevajo navodil vlade in pristojnih oblasti za zajezitev širjenja koronavirusa. Predvsem otroci in starejši se še vedno preveč zadržujejo na igriščih in v parkih. Na poti v Slovenijo sta tovornjaka iz Hamburga, ki bosta v državo pripeljala milijon in pol kirurških mask tipa dve. Kdaj bosta tovornjaka prispela, še ne vedo, ker je to odvisno od postopkov na mejah. Razdelili jih bodo tja, kjer jih najbolj potrebujejo, začenši v zdravstvenih ustanovah, nato pa v domovih za starejše, kritični infrastrukturi in podjetjih.

Kaj je za obvladovanje situacije koronavirusa ključno ta hip? »Ljudje še vedno ne upoštevajo pravil, ki se marsikomu zdijo preprosta, ampak so očitno še vedno nenavadna. Torej higiena in socialna distanca. Gre za osamitev v dobro celotne družbe in tudi nas samih, kar pa še vedno šepa,» je bil za Večer jasen direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis. Tako so denimo v UKC opozorili, da se naokrog sprehajajo posamezniki, ki se hvalijo z okužbo, češ, da jim nič ni. »Da, tudi takšne imamo,« so zapisali na facebooku. Neverjetno.