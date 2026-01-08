Nekoliko se bo otoplilo, jutri manjše padavine

Višinska dolina z mrzlim arktičnim zrakom se je pomaknila proti vzhodu, prehodno se je okrepil manjši višinski greben, ki nam danes zagotavlja povečini sončno vreme. Že jutri bodo naši kraji pod vplivom ciklonskega območja, ki nastaja v južnih predelih Britanskega otočja in bo proti nam od jugozahoda pritekal vlažen in postopno nekoliko toplejši zrak. Danes bo že nekaj več oblačnosti. Rahlo topleje bo.

Jutri bo povečini oblačno, občasno se bodo pojavljale rahle padavine. Kjer bo v nižjih slojih vztrajal hladnejši zrak, morda tudi ponekod na Kraški planoti in na Goriškem, bo sprva rahlo naletaval sneg ali bo izjemoma padlo nekaj kapelj dežja, ki bodo ob dotiku tal zmrzovale. Dogajanje bo odvisno od sočasnosti otoplitve raznih slojev ozračja ter padavin. V opoldanskem času na Kraški planoti in na Goriškem vsekakor že kaže povečini na rahlo pozitivne temperature in bo, kjer bodo padavine, povečini deževalo ali bo ponekod rahlo naletaval sneg. Rahle padavine bodo popoldne oslabele in ponehale. Zvečer bo zapihala šibka burja, rahlo se bo ohladilo.

V soboto zjutraj bodo najnižje temperature na Kraški planoti in na Goriškem okrog ničle, ob morju okrog 5 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo z morebitno občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo se bo živo srebro na Kraški planoti in na Goriškem povečini spet spustilo rahlo pod ledišče, ob morju do okrog 5 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo zmerna do močna burja. Spet bo hladneje. V nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek se bodo temperature na Kraški planoti in na Goriškem spet spustile več stopinj Celzija pod ničlo.

Ponedeljkovo jutro bo mrzlo. V ponedeljek kaže povečini na sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 5 stopinj Celzija.