»Na vprašanja v tem čudnem jeziku ne bom odgovarjal«

»Ali bi moral odgovoriti na vprašanja, postavljena v tem čudnem jeziku?« S to izjavo je tržaški občinski odbornik Everest Bertoli odgovoril na vprašanje, ki mu ga je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni med skupnim zasedanjem rajonskih svetov postavil v slovenščini.

Sestanek je potekal včeraj v dvorani Luttazzi v Skladišču 26, odbornik za finance Bertoli ga je sklical za predstavitev drugega rebalansa občinskega proračuna, med tam pa je spet prišlo do nespoštljivega vedenja do predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Trstu. S podobnimi izjavami se je namreč Bertoli v preteklosti že »izkazal«.

Vidoni je odbornika vprašal za pojasnila in pri tem uporabil svoj materni jezik, kot predvideva zaščitni zakon 38. Prevajalka je vprašanje prevedla v italijanščino, na kar se je Bertoli odzval z zaničljivim odgovorom. Na izredno neprijeten dogodek so opozorili predstavniki različnih strank iz vrst opozicije, ki so z Vidonijem zapustili dvorano Luttazzi v znak protesta za nespoštljivo vedenje odbornika. Potem ko so številni zapustili dvorano, pa so sejo prekinili, saj je zmanjkalo zadostno število svetnikov.