VREME
DANES
Torek, 03 marec 2026
Iskanje
Slovenščina

»Na vprašanja v tem čudnem jeziku ne bom odgovarjal«

Tržaški občinski odbornik za finance Everest Bertoli je na skupni seji rajonskih svetnikov zavrnil odgovor na vprašanje v slovenskem jeziku. V znak protesta je večina opozicijskih svetnikov zapustila sejo

Eva Skabar |
Trst |
3. mar. 2026 | 13:02
    »Na vprašanja v tem čudnem jeziku ne bom odgovarjal«
    Tržaški občinski odbornik Everest Bertoli (FOTODAMj@N)
Dark Theme

»Ali bi moral odgovoriti na vprašanja, postavljena v tem čudnem jeziku?« S to izjavo je tržaški občinski odbornik Everest Bertoli odgovoril na vprašanje, ki mu ga je predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni med skupnim zasedanjem rajonskih svetov postavil v slovenščini.

Sestanek je potekal včeraj v dvorani Luttazzi v Skladišču 26, odbornik za finance Bertoli ga je sklical za predstavitev drugega rebalansa občinskega proračuna, med tam pa je spet prišlo do nespoštljivega vedenja do predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Trstu. S podobnimi izjavami se je namreč Bertoli v preteklosti že »izkazal«.

Vidoni je odbornika vprašal za pojasnila in pri tem uporabil svoj materni jezik, kot predvideva zaščitni zakon 38. Prevajalka je vprašanje prevedla v italijanščino, na kar se je Bertoli odzval z zaničljivim odgovorom. Na izredno neprijeten dogodek so opozorili predstavniki različnih strank iz vrst opozicije, ki so z Vidonijem zapustili dvorano Luttazzi v znak protesta za nespoštljivo vedenje odbornika. Potem ko so številni zapustili dvorano, pa so sejo prekinili, saj je zmanjkalo zadostno število svetnikov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: