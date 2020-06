»Nemčija ne bi preživela morebitnega razpada Italije«

Barbara Gruden je dopisnica italijanske državne radiotelevizije v Berlinu. Svojo novinarsko pot je začela v uredništvu Primorskega dnevnika, nato je delala pri nekaterih italijanskih medijih, sicer pa je že precej let zaposlena v zunanjepolitičnem uredništvu družbe RAI v Rimu, preden se je preselila v Berlin, kjer spremlja dogajanja v Nemčiji in drugih državah srednje Evrope, predvsem Avstriji, Madžarski in Poljski. Pogovor je seveda potekal na razdaljo, kar je v tem času že ustaljena praksa. Prvo vprašanje je narekoval prav ta čas.

Kako je s koronavirusom v Nemčiji, kakšni so osnovni podatki o okužbah in kako država kljubuje pandemiji?

V Nemčiji je približno 185.000 okuženih in nekaj manj kot 9000 smrtnih primerov. Stanje je znatno boljše kot v drugih primerljivih državah. V zadnjih dneh padla število okužb, manj kot 500 na dan. V večini zveznih držav odpirajo vse, šole pa so v glavnem odprli že prej, predvsem za zadnje razrede, na primer za maturante, kajti mature so se začele 21. aprila. Ampak stanje je precej različno v posameznih zveznih državah. Nemčija je zvezna država, tudi kar zadeva zdravstvo. V začetku je bilo veliko koordinacije, potem so se začela razhajanja. Bilo je kar nekaj prerekanja, bil je celo trenutek, ko je Merklova izbruhnila, češ da je treba prenehati z besednimi orgijami, prav ta izraz je uporabila. Kanclerka seveda priznava, da se je stanje zelo izboljšalo, ampak še vedno opozarja, da virus ni izginil in je treba spoštovati določena pravila, paziti na higieno, razdalje, masko.

Ali ljudje nosijo maske?

V Berlinu so obvezne v trgovinah in avtobusih. Kazni niso predvidene, ampak kakih 90 odstotkov ljudi maske nosi, kar pomeni, da ljudje spoštujejo navodila.