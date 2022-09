Nemška transportna vozila v zameno za slovenske tanke

Predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob in nemški kancler Olaf Scholz sta v telefonskem pogovoru dosegla dogovor za izmenjavo vojaških vozil. V duhu solidarnosti z ukrajinskim narodom sta se dogovorila za skupno ukrepanje, piše v sporočilu kabineta predsednika vlade. Ukrajinska stran bo dobila 28 slovenskih tankov M-55S, pojasnjujejo, v zameno bo Slovenija prejela 40 nemških vojaških transportnih vozil, in sicer 35 težkih 8x8 nakladalnih tovornjakov in 5 težkih 8x8 vodnih cistern. Ta krožna izmenjava bo okrepila tudi obrambno sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo, so zapisali.

Sogovornika sta sicer izmenjala poglede na energetsko krizo in možne ukrepe s strani EU, da bi omilili sedanje visoke cene in podprli zmanjšanje povpraševanja po plinu in elektriki. Izpostavila sta potrebo po hitrem odzivu EU in solidarnosti med državami članicami. V zvezi s tem je predsednik slovenske vlade Robert Golob izrazil zaskrbljenost zaradi volatilnosti cen elektrike, ki ima lahko resne posredne učinke na preostalo gospodarstvo, tudi prek inflacije, in pozval k takojšnji uvedbi ustreznih tržnih varovalk.